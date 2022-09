MotoGP oggi, GP Thailandia 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 30 settembre 2022) oggi, venerdì 30 settembre, primo giorno di prove libere del GP di Thailandia, 17° round del Motomondiale 2022. Sul tracciato di Buriram le tre classi saranno impegnate e i piloti cercheranno nel più breve tempo possibile di trovare la giusta messa a punto. In MotoGP tiene banco il confronto tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha si presenta ai nastri di partenza con un margine di 18 lunghezze nella graduatoria generale su Pecco, autore di un errore molto grave nel corso dell’ultima gara a Motegi (Giappone). Il transalpino, tuttavia, si augura di avere una M1 più competitiva su questo layout rispetto ai fine-settimana passati. Ducati, infatti, nelle ultime sei gare ha sempre vinto e si è già aggiudicata il titolo mondiale costruttori. Bagnaia, per questo, ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022), venerdì 30 settembre, primo giorno didel GP di, 17° round del Motomondiale. Sul tracciato di Buriram le tre classi saranno impegnate e i piloti cercheranno nel più breve tempo possibile di trovare la giusta messa a punto. Intiene banco il confronto tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha si presenta ai nastri di partenza con un margine di 18 lunghezze nella graduatoria generale su Pecco, autore di un errore molto grave nel corso dell’ultima gara a Motegi (Giappone). Il transalpino, tuttavia, si augura di avere una M1 più competitiva su questo layout rispetto ai fine-settimana passati. Ducati, infatti, nelle ultime sei gare ha sempre vinto e si è già aggiudicata il titolo mondiale costruttori. Bagnaia, per questo, ha ...

dianatamantini : MOTO3 - Matteo Bertelle sarà di nuovo nel Mondiale nel 2023. Di oggi l'annuncio del team Snipers per il prossimo ca… - corsedimoto : MOTO3 - Matteo Bertelle sarà di nuovo nel Mondiale nel 2023. Di oggi l'annuncio del team Snipers per il prossimo ca… - motapi_reiwa04 : RT @gponedotcom: Il viaggio di Petrux intorno al mondo passando per la Korea: “Sono partito lunedì mattina alle 6 da Barber e sono arrivato… - goto_motorcycle : RT @gponedotcom: Il viaggio di Petrux intorno al mondo passando per la Korea: “Sono partito lunedì mattina alle 6 da Barber e sono arrivato… - goto_motoGP : RT @gponedotcom: Il viaggio di Petrux intorno al mondo passando per la Korea: “Sono partito lunedì mattina alle 6 da Barber e sono arrivato… -