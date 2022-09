MotoGP GP Thailandia 2022, qualifiche domani sabato 1 ottobre in tv: orari, canale e streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Il programma della giornata di domani sabato 1 ottobre al Gran Premio di Thailandia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Buriram la seconda giornata avrà inizio alle ore 5:50 per la terza sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle ore 9:25 per le prove libere 4, mentre le qualifiche si svolgeranno alle 10:05. Tutto il Gran Premio di Thailandia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. qualifiche e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Buriram con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Il programma della giornata dial Gran Premio di, valevole per la sedicesima tappa del Mondialedi. Sul circuito di Buriram la seconda giornata avrà inizio alle ore 5:50 per la terza sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle ore 9:25 per le prove libere 4, mentre lesi svolgeranno alle 10:05. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu NOW e Sky Go.e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Buriram con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a ...

zazoomblog : LIVE MotoGP GP Thailandia 2022 in DIRETTA: risultati FP1 Marc Marquez in testa 6° Bagnaia. FP2 alle 10.05 -… - Ilost_my_mind : RT @SkySportMotoGP: ?? IL GUIZZO DI MARQUEZ ?? Con tre centesimi di vantaggio su Quartararo è il migliore delle FP1 di Buriram, 3° Miller. B… - FormulaPassion : #MotoGP / PL1 in Thailandia, questi i risultati #ThaiGP - corsedimoto : SFIDA MONDIALE - Fabio Quartararo subito veloce nelle FP1 MotoGP in Thailandia. Il team manager Yamaha, Massimo Mer… - CorriereRomagna : MotoGp, Gp di Thailandia: ultima chiamata per Enea Bastianini - -