L’uragano Ian fa 21 morti e danni per 40 miliardi in Florida. Il governatore: “Distruzione indescrivibile” (Di venerdì 30 settembre 2022) L’uragano Ian ha riguadagnato potenza e ha causato la morte di almeno 21 persone in Florida. Il bilancio è destinato a salire, perché i soccorsi non hanno raggiunto ancora alcune zone dello Stato proprio a causa dell’emergenza climatica. Dopo essersi indebolito sulla terraferma, L’uragano ha riguadagnato forza mentre si trovava sull’Oceano Atlantico. Oltre 2 milioni di persone si trovano da diversi giorni senza elettricità e i danni toccano i 40 miliardi di dollari. La contea di Charlotte è al momento quella più colpita. L’uragano, classificato di categoria 1, punta verso il South e North Carolina e verso altri Stati della costa est. Il National Hurricane Center avverte che le piogge potrebbero formare fiumi d’acqua di due metri d’altezza. In Florida, nel porto di Fort ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022)Ian ha riguadagnato potenza e ha causato la morte di almeno 21 persone in. Il bilancio è destinato a salire, perché i soccorsi non hanno raggiunto ancora alcune zone dello Stato proprio a causa dell’emergenza climatica. Dopo essersi indebolito sulla terraferma,ha riguadagnato forza mentre si trovava sull’Oceano Atlantico. Oltre 2 milioni di persone si trovano da diversi giorni senza elettricità e itoccano i 40di dollari. La contea di Charlotte è al momento quella più colpita., classificato di categoria 1, punta verso il South e North Carolina e verso altri Stati della costa est. Il National Hurricane Center avverte che le piogge potrebbero formare fiumi d’acqua di due metri d’altezza. In, nel porto di Fort ...

