Lettera di Letta agli iscritti del Pd: 'Tutto da rifare, così al Congresso' (Di venerdì 30 settembre 2022) - Dopo la sconfitta elettorale, il segretario rimette Tutto in discussione: nome, simbolo e l'identità del partito. Non basta cambiare il front man e ricominciare come se niente fosse

