La contessa | in mimetica | ha fatto visita Corpo degli Ingegneri Elettrici e Meccanici Reali Nel ruolo | un tempo | appartenuto al Duca di Edimburgo

Leggi su amica

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tra i working royal più attivi della Royal Family, Sophie di Wessex ha ereditato diversi titoli dopo la scomparsa del principe Filippo (e ne erediterà anche dalla regina Elisabetta). In qualità di colonnello in capo, ad esempio, questa settimana haal(REME) in(foto: Getty) Negli ultimi anni non ha sbagliato un colpo. Sempre in prima linea, a difendere gli interessi della Corona. Discreta, riservata, mai un gesto o una parola fuoriposto. Un atteggiamento che è valso a Sophie di Wessex la totale stima della regina Elisabetta, testimoniata dalche la moglie del principe Edoardo fosse l’unica, oltre ai figli, a cui la sovrana concedeva di ...