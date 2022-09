Influenza stagionale, lunedì 3 ottobre comincia la campagna vaccinale Asl (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutolunedì prossimo, 3 ottobre, alle ore 12,00, presso il Centro vaccinale Pepicelli, è prevista una giornata di promozione e di informazione sull’importanza di proteggersi dall’Influenza stagionale. L’evento che vedrà anche la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, segnerà l’avvio della campagna vaccinale sul nostro territorio. Quest’anno dal 5 ottobre sarà possibile vaccinarsi presso i medici di medicina generale e richiedere la contemporanea somministrazione del vaccino contro il Covid.L’offerta del vaccino antInfluenzale è gratuita per: adulti a partire dai 60 anni d’età donne in gravidanza persone di tutte le età con patologie di base bambini tra 6 mesi e 6 anni di età Personale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoprossimo, 3, alle ore 12,00, presso il CentroPepicelli, è prevista una giornata di promozione e di informazione sull’importanza di proteggersi dall’. L’evento che vedrà anche la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, segnerà l’avvio dellasul nostro territorio. Quest’anno dal 5sarà possibile vaccinarsi presso i medici di medicina generale e richiedere la contemporanea somministrazione del vaccino contro il Covid.L’offerta del vaccino antle è gratuita per: adulti a partire dai 60 anni d’età donne in gravidanza persone di tutte le età con patologie di base bambini tra 6 mesi e 6 anni di età Personale ...

