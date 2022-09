Ilary Blasi in treno, "cosa le manca": un dettaglio scatena la tempesta | Guarda (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilary Blasi è sempre più attiva sui social. Un video pubblicato di recente sul suo profilo TikTok, però, ha scatenato la polemica in rete. Un piccolo dibattito. Nel filmato in questione, la conduttrice - che di recente ha fatto sapere di essersi separata dal marito Francesco Totti - si mostra a bordo di un treno mentre cammina per i vagoni. A colpire gli utenti è stato il fatto che la Blasi non indossasse la mascherina, obbligatoria sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. Nel video, tra l'altro, si vede anche che le persone intorno a lei invece indossano il dispositivo di sicurezza sul viso. Lo stesso sito di Trenitalia riporta l'obbligo della mascherina, sottolineando come il Covid sia ancora in circolo. La conduttrice, che nel video viene ripresa da qualcuno che la segue dalla cabina ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022)è sempre più attiva sui social. Un video pubblicato di recente sul suo profilo TikTok, però, hato la polemica in rete. Un piccolo dibattito. Nel filmato in questione, la conduttrice - che di recente ha fatto sapere di essersi separata dal marito Francesco Totti - si mostra a bordo di unmentre cammina per i vagoni. A colpire gli utenti è stato il fatto che lanon indossasse la mascherina, obbligatoria sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. Nel video, tra l'altro, si vede anche che le persone intorno a lei invece indossano il dispositivo di sicurezza sul viso. Lo stesso sito di Trenitalia riporta l'obbligo della mascherina, sottolineando come il Covid sia ancora in circolo. La conduttrice, che nel video viene ripresa da qualcuno che la segue dalla cabina ...

MediasetTgcom24 : Francesco Totti e Ilary Blasi, niente accordo: si va in tribunale #francescototti - MediacellUsa : Niente separazione consensuale per Francesco Totti e Ilary Blasi: si va verso una giudiziale - USAMediaCell1 : Niente separazione consensuale per Francesco Totti e Ilary Blasi: si va verso una giudiziale - scuroscuroscuro : RT @zazoomblog: Ilary Blasi e Francesco Totti vivono ancora insieme: il motivo - #Ilary #Blasi #Francesco #Totti - zazoomblog : Ilary Blasi e Francesco Totti vivono ancora insieme: il motivo - #Ilary #Blasi #Francesco #Totti -