Harry e Meghan Markle «declassati» sul sito ufficiale della casa reale britannica (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la morte della Regina Elisabetta, i duchi di Sussex hanno perso posizioni nella pagina dedicata ai membri della famiglia reale sul sito ufficiale dei Windsor, finendo in basso, accanto al principe Andrea. Un atto di forma che è anche sostanza Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la morteRegina Elisabetta, i duchi di Sussex hanno perso posizioni nella pagina dedicata ai membrifamigliasuldei Windsor, finendo in basso, accanto al principe Andrea. Un atto di forma che è anche sostanza

giornali_it : Dalle offese al funerale della Regina: ora Harry e Meghan sono fuori #30settembre #QuotidianiNazionali #IlGiornale… - LaSte_66 : RT @ilgiornale: Le parole dette da Meghan Markle contro i Windsor, sia nel suo podcast che nell'intervista a The Cut, potrebbero essere il… - ilgiornale : Le parole dette da Meghan Markle contro i Windsor, sia nel suo podcast che nell'intervista a The Cut, potrebbero es… - VanityFairIt : Spostati verso il basso, e si sa, in certo casi la forma è anche sostanza... - zazoomblog : Harry e Meghan la morte di Elisabetta sconvolge i loro piani: uscita rimandata per docu - serie Netflix e memoir -… -