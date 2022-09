GF Vip 7, la replica di Flavio Briatore sul presunto flirt con Giaele De Donà (Di venerdì 30 settembre 2022) Flavio Briatore, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha smentito categoricamente la presunta liaison tra lui e Giaele De Donà. A quanto pare l’imprenditore non sa nemmeno l’esistenza della Vippona. Sottolineando che nei suoi locali lui fa selfie con chiunque, ma questo non è sinonimo di relazione. Dopo queste dichiarazioni sembra che a quanto pare Giaele non abbia lasciato nessun segno in Briatore seppure ci sia stato qualcosa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Giaele contro Ginevra: “Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è” La Vippona si è scagliata contro Ginevra rivelando quale sarebbe il motivo del loro rapporto inclinato GF Vip 7, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 settembre 2022), in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha smentito categoricamente la presunta liaison tra lui eDe. A quanto pare l’imprenditore non sa nemmeno l’esistenza della Vippona. Sottolineando che nei suoi locali lui fa selfie con chiunque, ma questo non è sinonimo di relazione. Dopo queste dichiarazioni sembra che a quanto parenon abbia lasciato nessun segno inseppure ci sia stato qualcosa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7,contro Ginevra: “Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è” La Vippona si è scagliata contro Ginevra rivelando quale sarebbe il motivo del loro rapporto inclinato GF Vip 7, ...

