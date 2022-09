Gas e Luce, attenzione alla truffa del ‘Sì’: difenditi così (Di venerdì 30 settembre 2022) La crisi economica ci trasforma in soggetti vulnerabili: ed ecco che le truffe relative a offerte solo all’apparenza allettanti, di Luce e gas, che ci consentirebbero di raggiungere l’agognato risparmio, diventano un rischio concreto con cui convivere. Ogni estate, ma in particolare in questa “maledetta estate”, caratterizzata da una delle crisi economiche più virulente degli ultimi 30 anni, con una recessione da record, i rincari energetici si trasformano in un vero e proprio colpo di mannaia, in una spesa assai deleteria, diremmo senza esagerazione quasi mortifera, per molte famiglie e imprese. fonte foto: AdobeStock/CheNewsEd ecco che soggetti o società poco raccomandabili lo sanno bene e tendono ad approfittare della nostra vulnerabilità, delle nostre incertezze. Ed ecco che vengono messe in piedi truffe relative ai servizi di pubblica utilità ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 settembre 2022) La crisi economica ci trasforma in soggetti vulnerabili: ed ecco che le truffe relative a offerte solo all’apparenza allettanti, die gas, che ci consentirebbero di raggiungere l’agognato risparmio, diventano un rischio concreto con cui convivere. Ogni estate, ma in particolare in questa “maledetta estate”, caratterizzata da una delle crisi economiche più virulente degli ultimi 30 anni, con una recessione da record, i rincari energetici si trasformano in un vero e proprio colpo di mannaia, in una spesa assai deleteria, diremmo senza esagerazione quasi mortifera, per molte famiglie e imprese. fonte foto: AdobeStock/CheNewsEd ecco che soggetti o società poco raccomandabili lo sanno bene e tendono ad approfittare della nostra vulnerabilità, delle nostre incertezze. Ed ecco che vengono messe in piedi truffe relative ai servizi di pubblica utilità ...

