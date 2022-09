Fiamme a camion sindaca e auto presidente Consiglio. Emergenza-Agro nel prossimo Governo (Di venerdì 30 settembre 2022) Il sindaco del Comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) Carmela Zuottolo interviene sull’incendio che nelle scorse ore ha distrutto l’auto di Pasquale Alfano, presidente del Consiglio comunale. “A Pasquale Alfano va la mia solidarietà per la sua auto incendiata sotto casa. Attendiamo l’esito delle indagini. In questi giorni tante persone si vedono troppe coincidenze. Prima prende fuoco, a San Valentino Torio, l’area parcheggio dove si trovano i camion dell’azienda della sindaca, poi l’auto del presidente del Consiglio comunale viene divorata dalle Fiamme. Non si crede ad un complotto, ma spero che non ci siano regie occulte dietro tutto questo. Una cosa è certa: questa amministrazione comunale continuerà a lavorare ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 30 settembre 2022) Il sindaco del Comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) Carmela Zuottolo interviene sull’incendio che nelle scorse ore ha distrutto l’di Pasquale Alfano,delcomunale. “A Pasquale Alfano va la mia solidarietà per la suaincendiata sotto casa. Attendiamo l’esito delle indagini. In questi giorni tante persone si vedono troppe coincidenze. Prima prende fuoco, a San Valentino Torio, l’area parcheggio dove si trovano idell’azienda della, poi l’deldelcomunale viene divorata dalle. Non si crede ad un complotto, ma spero che non ci siano regie occulte dietro tutto questo. Una cosa è certa: questa amministrazione comunale continuerà a lavorare ...

