(Di venerdì 30 settembre 2022) I fan disono rimasti a bocca aperta davanti aldella loro beniamina: avete visto che? Guardatela con iche ha indossato. La nota cantante non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito il suo irresistibile fascino, ma L'articoloconChechemusica.it.

CheMusica

...è arrivata Mary Quant e la sua minigonna a vivacizzare il palco dell'Ariston e a scoprire le...Anna Oxa è la regina del trasformismo 4 di 13 5 di 13 - Il look geisha di una giovanissima......è arrivata Mary Quant e la sua minigonna a vivacizzare il palco dell'Ariston e a scoprire le...Anna Oxa è la regina del trasformismo 4 di 13 5 di 13 - Il look geisha di una giovanissima... Dolcenera, gambe pazzesche con quei leggings | Che look