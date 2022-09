Di Maio è sparito dopo il voto | su Facebook appare qualcosa di sconcertante

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dove è finito Luigi Dila batosta elettorale c'è un mistero attorno al ministro degli Esteri uscente. Nessuno infatti riesce più a rintracciarlo. Almeno sulla sua pagina. Dal 29 settembre la pagina ufficiale del leader di Impegno Civico è inesistente. Su Fb Divantava 2,5 milioni di follower, un mezzo molto utilizzato durante la campagna elettorale dove apparivano foto, commenti e video destinati ai suoi elettori. Elettori che però gli hanno voltato le spalle: Dinon è riuscito a sfondare la soglia di sbarramento al 3 per cento e per questo è rimasto fuori dal Parlamento. Che sia stata l'esclusione il motivo della sparizione dal social? Di certo in questi giorni contro Dinon sono mancati attacchi, prese in giro e affondi tutti riversati su ...