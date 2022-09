Anticipazioni Uomini e Donne del 30 09 22 | colpo di scena nel Trono over!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi è stata registrata una nuova puntata di. Protagonisti della registrazione Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due erano sembrati molto affiatati come vi avevamo raccontato. Daclassicoeover ecco leover incentrato molto su Roberta e Alessandro che discutono al centro studio su Ida, Roberta pensa che Alessandro pensi ancora a Ida e alla fine lui ammette di esserne innamorato. Ida dice di no ma alla fine decidono di uscire in esterna insieme (Ida e Alessandro). Gemma continua la conoscenza approfondita con Roberto, il cavaliere sta conoscendo anche Silvia. Riccardo non era presente alla registrazione. Lavinia ha fatto un’esterna con Alessio e i due si sono baciati. Non si è parlato di Federico N. e Federico D., non sono neanche ...