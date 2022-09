Allegri | pronto il regalo per gennaio? Il tecnico sogna in grande

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 settembre 2022) La Juventus sembra intenzionata a tornare sul mercato a; ecco quale potrebbe essere il possibileper. I risultati, in questo primo scorcio di stagione, non sono come quelli sperati; la Juventus, infatti, è lontana sette punti dalla vetta della classifica e rischia seriamente di uscire dalla Champions League al termine della prima fase, il girone. Una situazione difficile, da cambiare il prima possibile con i ragazzi diche vogliono svoltare al rientro dalla pausa per le nazionali. Ad aver deluso, oltre ad un gioco per nulla brillante, anche i nuovi arrivati; tolti Bremer e Milik, infatti, gli altri non sono ancora riusciti ad imporsi nel mondo bianconero come potrebbero fare viste le loro infinite qualità. Ecco, dunque, che la società bianconera apotrebbe tornare ...