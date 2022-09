AEW: La compagnia sarebbe interessata a due wrestler (Di venerdì 30 settembre 2022) Poche ore fa, l’AEW ha annunciato di aver messo ufficialmente sotto contratto “El Toro Blanco” Rush, dopo che quest’ultimo aveva già fatto diverse apparizioni per la compagnia. A quanto pare però, questo potrebbe non essere l’unico colpo della federazione visto che, secondo quanto riportato da PW Insider, l’AEW avrebbe intenzione di mettere sotto contratto altri due wrestler che hanno già fatto apparizioni sui ring di Jacksonville. Ricordiamo che la compagnia è solita a utilizzare free agent senza metterli immediatamente sotto contratto, basti pensare proprio al già citato Rush. Due volti non troppo nuovi Il noto sito americano ha dunque parlato dell’interesse dell’AEW nei confronti di Juice Robinson ma soprattutto Bandido:“PWInsider.com può indipendentemente confermare che la compagnia vuole mettere sotto ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 30 settembre 2022) Poche ore fa, l’AEW ha annunciato di aver messo ufficialmente sotto contratto “El Toro Blanco” Rush, dopo che quest’ultimo aveva già fatto diverse apparizioni per la. A quanto pare però, questo potrebbe non essere l’unico colpo della federazione visto che, secondo quanto riportato da PW Insider, l’AEW avrebbe intenzione di mettere sotto contratto altri dueche hanno già fatto apparizioni sui ring di Jacksonville. Ricordiamo che laè solita a utilizzare free agent senza metterli immediatamente sotto contratto, basti pensare proprio al già citato Rush. Due volti non troppo nuovi Il noto sito americano ha dunque parlato dell’interesse dell’AEW nei confronti di Juice Robinson ma soprattutto Bandido:“PWInsider.com può indipendentemente confermare che lavuole mettere sotto ...

