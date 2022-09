Uragano Ian | giornalista quasi vola via | poi si aggrappa a un segnale stradale

(Di giovedì 29 settembre 2022) L'Ian che sta devastando la Florida è stato declassato alla categoria 2 dal National Hurricane Center. Fino a qualche ora fa però i venti soffiavano fino a 240 chilometri orari. Solo in Florida le...

Agenzia_Ansa : L'uragano Ian si è rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 4 'estremamente pericolosa'. Potrebbe aver… - Agenzia_Ansa : E' salito a 1,5 milioni il numero di persone rimaste senza elettricità nella Florida sudoccidentale dopo l'arrivo d… - repubblica : Usa, l'uragano Ian è arrivato in Florida: devastazione e blackout, un milione di persone al buio [di Massimo Basile] - Giovanni1169h : RT @lvogruppo: Stati Uniti, Florida. Immagini di alcuni dei danni causati dall'uragano Ian... Altro su: - FlavioSP56 : RT @MMmarco0: La situazione in Florida a causa dell'uragano Ian è davvero catastrofica. -

L'è stato declassato a evento di categoria 3 su una scala di 5, ma era ancora classificato come categoria 4 quando ha impattato nel ...L', ora declassato a tempesta, si è abbattuto sulla Florida con raffiche a 200 km all'ora e piogge torrenziali. Oltre 2,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità. Orasi sposta ...L'uragano ha toccato terra con venti fino a 241 chilometri orari sfiorando la potenza della categoria 5, la più catastrofica ...Tra i temi più trattati ci sono la guerra in Ucraina, soprattutto con riferimento alla fuga dei russi dalla mobilitazione decisa da Putin, le misure della Bank of England contro la svalutazione della ...