San Cesareo, bruciano rifiuti pericolosi in un terreno sotto sequestro (Di giovedì 29 settembre 2022) . I carabinieri del gruppo forestale di Roma hanno arrestato due persone di 80 e 52 anni, indiziate dei reati di combustione illecita al suolo di rifiuti pericolosi e violazione di sigilli. A seguito di segnalazioni di un forte odore riconducibile alla combustione di rifiuti, è scattato un blitz. I carabinieri, hanno sorpreso i due indagati mentre smaltivano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tramite combustione, alimentando il rogo tossico con un escavatore risultato sequestrato. Ulteriori accertamenti dei carabinieri, hanno permesso di risalire al custode giudiziario del veicolo sequestrato, che aveva consentito ai due soggetti di accedere ai beni sottoposti a sequestro, facendo scattare anche la denuncia per violazione dei ...

