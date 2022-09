Rally | Nuova Zelanda day-1 | Tanak apre le danze ad Auckland

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ottinizia nel migliore dei modi ildicon il miglior tempo nella SS1. L’ex campione del mondo di Hyundai ha primeggiato nel primo impegno ufficiale, un segmento di 1.78km che segna ufficialmente il ritorno del Mondiale 2022 in terra neozelandese. La ‘PukekawaDomain’ ha visto il #11 del brand coreano fermare il cronometro in 1.45.8 con nove decimi di vantaggio sull’irlandese Craig Breen (M-Sport/Ford). Terza piazza per Thierry Neuville, presente in classifica a +1.6 dalla vetta. Il belga si è distinto nella SS1, abile ad avere la meglio sul giapponese Takamoto Katsuta (Toyota), il gallese Elfyn Evans (Toyota) ed il finnico Kalle Rovanpera (Toyota). Occhi puntati su quest’ultimo che al termine di questo fine settimana potrebbe festeggiare il titolo del mondo piloti ...