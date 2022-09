Professore ucciso nel Napoletano | fermato un collaboratore scolastico | è accusato di omicidio volontario

(Di giovedì 29 settembre 2022) Unè statonella notte con l’accusa di averMarcello Toscano, ildi sostegno della scuola di Melito. L’uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di. Ilè stato ascoltato dagli inquirenti insieme a molte altre persone, poi le indagini si sono concentrate su di lui. Il movente che spiegherebbe l’è ancora sconosciuto. Tra gli elementi presi in considerazione dagli investigatori, anche alcune tracce di sangue trovate nell’aiuola del cortile e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che però coprirebbero solo parzialmente il luogo del ritrovamento ...

anperillo : Professore ucciso a scuola a #Melito, fermato un collaboratore scolastico ?? @TgrRai @TgrRaiCampania - NotizieVirgilio : ?? Svolta nell'omicidio dell'insegnante di sostegno: fermato un uomo Svolta nell'omicidio di Marcello Toscano, inseg… - LaCittaSalerno : IL CASO Professore trovato morto a scuola: fermato collaboratore scolastico LEGGI QUI --> - fanpage : Svolta sul caso del professore ucciso a Melito. Sottoposto a fermo un collaboratore scolastico - VesuvioLive : Professore ucciso a scuola, svolta nelle indagini: fermato un bidello -

Svolta nell'omicidio di Marcello Toscano, ildi sostegno di 64 anni trovato morto in un'aiuola esterna alla scuola media 'Marino Guarano'. I carabinieri hanno fermato un uomo, un collaboratore scolastico dell'istituto: dopo un ...Marcello Toscano trovato morto in un cespuglio nel cortile dell'istituto Marina Guarano, a MelitoL'uomo, del quale non sono ancora note le generalità, è stato lungamente ascoltato dagli inquirenti. L'ipotesi di reato che gli viene contestata è di omicidio ...La Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, ha sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell'ambito delle indagini sull' omicidio di Marcello Toscano, l' ins ...