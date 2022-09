Professore ucciso a scuola, un bidello in caserma. L’omicidio sarebbe avvenuto durante le ore di lezione (Di giovedì 29 settembre 2022) Si sta concentrando su un uomo l’attenzione degli inquirenti che indagano sulla morte di Marcello Toscano, l’insegnante di sostegno di 64 anni trovato senza vita ieri sera all’interno del cortile della scuola media Marino Guarano di Melito di Napoli. Si tratta di un adulto (sembra un bidello della scuola) nei confronti al momento non e’ stato adottato alcun provvedimento cautelare. In merito alle circostanze della morte del Professore, se l’orario in cui ha smesso di rispondere al cellulare dovesse corrispondere a quello dell’aggressione sarebbe stato ucciso tra le 12 e le 12,30, cioe’ mentre alunni e docenti stavano facendo lezione. Un’ipotesi choccante ma anche probabile. Sul corpo della vittima, scoperto in un cespuglio, dietro una casupola, i carabinieri hanno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) Si sta concentrando su un uomo l’attenzione degli inquirenti che indagano sulla morte di Marcello Toscano, l’insegnante di sostegno di 64 anni trovato senza vita ieri sera all’interno del cortile dellamedia Marino Guarano di Melito di Napoli. Si tratta di un adulto (sembra undella) nei confronti al momento non e’ stato adottato alcun provvedimento cautelare. In merito alle circostanze della morte del, se l’orario in cui ha smesso di rispondere al cellulare dovesse corrispondere a quello dell’aggressionestatotra le 12 e le 12,30, cioe’ mentre alunni e docenti stavano facendo. Un’ipotesi choccante ma anche probabile. Sul corpo della vittima, scoperto in un cespuglio, dietro una casupola, i carabinieri hanno ...

