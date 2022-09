Partorisce a 6 mesi di gestazione: mamma salernitana da alla luce neonato di 600 grammi (Di giovedì 29 settembre 2022) Pesa meno di 600 gr ed è il primo figlio di una donna di 31 anni della provincia di Salerno. Il parto spontaneo ma prematuro è avvenuto all’ospedale San Leonardo di Castellammare e nonostante il piccolo sia venuto alla luce a poco meno di sei mesi di gestazione, la sua vita è salva grazie alla Terapia Intensiva Neonatale ( Tin) diretta dal primario Roberto Cinelli. «È stato un parto spontaneo – spiega Cinelli – avvenuto al compimento della 23esima settimana di gestazione, quindi quasi ai limiti della capacità di sopravvivenza, con un peso, però, appena sotto i 600 grammi. Un dato abbastanza rassicurante per la sua età gestazionale che ci lascia ben sperare sul futuro del bambino». Il piccolo dovrà vivere in incubatrice finché il suo corpicino non sarà in grado di ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 29 settembre 2022) Pesa meno di 600 gr ed è il primo figlio di una donna di 31 anni della provincia di Salerno. Il parto spontaneo ma prematuro è avvenuto all’ospedale San Leonardo di Castellammare e nonostante il piccolo sia venutoa poco meno di seidi, la sua vita è salva grazieTerapia Intensiva Neonatale ( Tin) diretta dal primario Roberto Cinelli. «È stato un parto spontaneo – spiega Cinelli – avvenuto al compimento della 23esima settimana di, quindi quasi ai limiti della capacità di sopravvivenza, con un peso, però, appena sotto i 600. Un dato abbastanza rassicurante per la sua età gestazionale che ci lascia ben sperare sul futuro del bambino». Il piccolo dovrà vivere in incubatrice finché il suo corpicino non sarà in grado di ...

