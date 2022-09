Oroscopo di Paolo Fox del 29 settembre 2022: Ariete fortunato, Cancro deve essere paziente (Di giovedì 29 settembre 2022) Come andrà la giornata del 29 settembre? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni astrali. 1. ArieteLa Luna in Sagittario vi regalerà un bel colpo di fortuna. Attenzione, però, poiché in serata potrebbero crearsi delle incomprensioni con una persona a voi cara. 2. ToroNella giornata di oggi potreste insegnare a qualcuno di meno esperto di voi e questo vi renderà particolarmente fieri. Non approfittatene per essere critici, ma apprezzate l’impegno. 3. GemelliLa configurazione astrale di oggi è particolarmente bendisposta è questo vi consente di procedere con determinazione lungo il vostro percorso. 4. CancroQuesto giovedì sarà all’insegna della riflessione, probabilmente non siete ancora soddisfatti di un progetto o di un risultato ottenuto negli ultimi tempi, sia in ambito lavorativo che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Come andrà la giornata del 29? Ce lo diceFox con le sue previsioni astrali. 1.La Luna in Sagittario vi regalerà un bel colpo di fortuna. Attenzione, però, poiché in serata potrebbero crearsi delle incomprensioni con una persona a voi cara. 2. ToroNella giornata di oggi potreste insegnare a qualcuno di meno esperto di voi e questo vi renderà particolarmente fieri. Non approfittatene percritici, ma apprezzate l’impegno. 3. GemelliLa configurazione astrale di oggi è particolarmente bendisposta è questo vi consente di procedere con determinazione lungo il vostro percorso. 4.Questo giovedì sarà all’insegna della riflessione, probabilmente non siete ancora soddisfatti di un progetto o di un risultato ottenuto negli ultimi tempi, sia in ambito lavorativo che ...

