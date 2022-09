Nubi sul price cap europeo per il gas. Draghi: «Non possiamo dividerci» (Di giovedì 29 settembre 2022) «Davanti alle minacce comuni dei nostri tempi, non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali. Nei prossimi Consigli Europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali – proprio come lo siamo stati nel sostenere l’Ucraina». È l’appello del premier italiano Mario Draghi che arriva poche ore dopo l’annuncio – non confermato – secondo cui la Commissione europea imporrà un tetto al prezzo del gas, ma solo per quello importato da Mosca. La misura – annunciata nel non-paper, uscito ieri, 28 settembre, in tarda serata – verrà proposta agli Stati membri nella riunione straordinaria dei ministri dell’Energia prevista per domani, venerdì 30 settembre. In sintesi, Bruxelles apre all’introduzione del price cap, ma solo a quello proveniente dalla Russia e non a tutto quello importato dall’Ue, ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) «Davanti alle minacce comuni dei nostri tempi, nona seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali. Nei prossimi Consigli Europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali – proprio come lo siamo stati nel sostenere l’Ucraina». È l’appello del premier italiano Marioche arriva poche ore dopo l’annuncio – non confermato – secondo cui la Commissione europea imporrà un tetto al prezzo del gas, ma solo per quello importato da Mosca. La misura – annunciata nel non-paper, uscito ieri, 28 settembre, in tarda serata – verrà proposta agli Stati membri nella riunione straordinaria dei ministri dell’Energia prevista per domani, venerdì 30 settembre. In sintesi, Bruxelles apre all’introduzione delcap, ma solo a quello proveniente dalla Russia e non a tutto quello importato dall’Ue, ...

