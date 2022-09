Non solo i licei, le spinte dell’antifascismo agitano anche 007 e Antiterrorismo (Di giovedì 29 settembre 2022) Le danze le hanno aperte al Manzoni di Milano, dove già lunedì il collettivo studentesco ha lanciato l’occupazione contro la vittoria del centrodestra e il governo, che ancora non c’è, di Giorgia Meloni. A seguire si sono uniti i collettivi di altre scuole, che in particolare a Roma stanno dando vita a una mobilitazione che coinvolge i licei storicamente di sinistra, con la sponda dei compagni dei centri sociali. Si tratta di sommovimenti in nome dell’antifascismo che mettono in agitazione i presidi, preoccupati che le scuole «finiscano – ha chiarito Mario Rusconi, presidente di Assopresidi del Lazio – nelle mani di pochi e isolati gruppi di ragazzi che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni». L’allarme, però, travalica la dimensione scolastica: il dossier di una possibile stagione calda è anche all’attenzione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Le danze le hanno aperte al Manzoni di Milano, dove già lunedì il collettivo studentesco ha lanciato l’occupazione contro la vittoria del centrodestra e il governo, che ancora non c’è, di Giorgia Meloni. A seguire si sono uniti i collettivi di altre scuole, che in particolare a Roma stanno dando vita a una mobilitazione che coinvolge istoricamente di sinistra, con la sponda dei compagni dei centri sociali. Si tratta di sommovimenti in nomeche mettono in agitazione i presidi, preoccupati che le scuole «finiscano – ha chiarito Mario Rusconi, presidente di Assopresidi del Lazio – nelle mani di pochi e isolati gruppi di ragazzi che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni». L’allarme, però, travalica la dimensione scolastica: il dossier di una possibile stagione calda èall’attenzione ...

