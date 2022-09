No! Il pavimento di piazza Montecitorio non ha un messaggio in codice collegato ai Rothschild (Di giovedì 29 settembre 2022) Un grande protagonista delle ultime elezioni politiche è stato, senza dubbio, l’astensionismo. Tra le diverse spiegazioni che questo dato potrebbe offrire, ce n’è una che risiede nel complottismo più sfrenato, e riguarda i Rothschild e Palazzo Montecitorio. Per chi ha fretta: Un post su Facebook allude a misteriose manovre dei Rothschild nei palazzi del potere italiani La “prova” viene individuata nella pavimentazione di piazza Montecitorio, che secondo alcuni utenti avrebbe un disegno ispirato all’aspetto del candelabro della tradizione ebraica (Menorah) In realtà, il progetto ha tracciato dei segni in travertino tra i sampietrini per valorizzare la funzione dell’obelisco presente nella piazza, «sofisticata misura del tempo e meridiana del mezzogiorno» Analisi «Il 25 ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Un grande protagonista delle ultime elezioni politiche è stato, senza dubbio, l’astensionismo. Tra le diverse spiegazioni che questo dato potrebbe offrire, ce n’è una che risiede nel complottismo più sfrenato, e riguarda ie Palazzo. Per chi ha fretta: Un post su Facebook allude a misteriose manovre deinei palazzi del potere italiani La “prova” viene individuata nella pavimentazione di, che secondo alcuni utenti avrebbe un disegno ispirato all’aspetto del candelabro della tradizione ebraica (Menorah) In realtà, il progetto ha tracciato dei segni in travertino tra i sampietrini per valorizzare la funzione dell’obelisco presente nella, «sofisticata misura del tempo e meridiana del mezzogiorno» Analisi «Il 25 ...

