Mondo di mezzo | l’ultimo atto | la Cassazione conferma le condanne per Buzzi e Carminati

OCCHIOCHETIVEDO : @P_M_1960 E i romani, quelli che hanno colonizzato mezzo mondo con la scusa dell'Impero? Dovremmo tenerli d'occhio non si sa mai. - cryptokiwan : @human_income_ @CriptovalutaI quando ci sono di mezzo i soldi finisce sempre così, poche persone/entità possiedono… - Violetta_2021 : RT @MediasetTgcom24: Mondo di mezzo, la Cassazione conferma le condanne di Carminati e Buzzi #carminati #massimocarminati #salvatorebuzzi… - MediasetTgcom24 : Mondo di mezzo, la Cassazione conferma le condanne di Carminati e Buzzi #carminati #massimocarminati… - Cinzy08_ : RT @IzzyHightower: @m_spagna Mondo: siamo nel mezzo di un conflitto mondiale, minaccia nucleare, le aziende non sanno se reggono all'invern… -

Maurizio, Nicola, Guido e gli altri fanno parte di quei due milioni edi radioamatori autorizzati nel(in Italia ci sono poco più di 40mila stazioni in regola) e ogni sera invece di ...Si tratta di una storia di vita vissuta e di ordinaria angoscia, che nel nostroattuale è ...diritto all'esenzione e perché non vuole assumersi questa responsabilità per paura di finire in...La suprema corte mette la parola fine al processo con l’ultimo riconteggio della pena per i due capi dell’associazione a delinquere ...Sono state confermate dalla Cassazione le condanne a 10 anni di reclusione per l'ex Nar Massimo Carminati e a 12 anni e 10 mesi per Salvatore Buzzi , ex ras delle cooperative, nell'ambito del processo ...