"Mi ha tirato una sedia addosso". Amici, il racconto choc di Alessandra Celentano (Di giovedì 29 settembre 2022) "Una volta mi tirò una sedia", il racconto di Alessandra Celentano. L'insegnante di Amici ha raccontato un particolare del suo passato che finora non era mai trapelato. Un carattere forte anche da giovane, che non poche volta l'ha fatta finire nei guai. Ed è lei stessa a raccontarlo sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Oggi. "Una volta una grandissima insegnate, Carola Sza Zingarelli, mi tirò addosso una sedia. Per fortuna mi sfiorò solamente". Ma non è finita, perché la temuta insegnante di danza ha poi dichiarato che il programma di Canale5 ha avuto il merito di far conoscere il mondo della danza al grande pubblico. Ma soprattutto ha il grande pregio di aver ha "sfornato" fior fior di artisti sia nel campo della musica che della danza, nel corso degli ...

