In fuga dalla mobilitazione, veicoli in coda al valico di frontiera tra Russia e Georgia (Di giovedì 29 settembre 2022) Le immagini satellitari scattate e rilasciate da Maxar Technologies mostrano veicoli in attesa in una coda di 20 chilometri vicino al valico di frontiera tra Russia e Georgia. Georgia e Kazakistan ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Le immagini satellitari scattate e rilasciate da Maxar Technologies mostranoin attesa in unadi 20 chilometri vicino alditrae Kazakistan ...

Agenzia_Ansa : Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti dalla Russia o che stanno escogitando un piano di fuga: è la stima dell'… - RaiNews : Fuga dalla Russia, anche via terra, dopo il discorso di Putin - CasadelsoleTv : È oggi, più che mai, necessario un nuovo uomo. Per uscire dal buio e restare lucidi insieme, aiutaci a divulgare co… - Rom_Lisa : RT @zafesova: L’Ue non può negare ai russi in fuga la possibilità di salvarsi dalla guerra - davidemonteleo : RT @zafesova: L’Ue non può negare ai russi in fuga la possibilità di salvarsi dalla guerra -