Il Telegraph | «I calciatori sono dipendenti dai sonniferi | e li usano con l’alcol anche per sballarsi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 settembre 2022) La dipendenza deidai. Un fenomeno in continua crescita, fino ad arrivare a livelli allarmanti. La mette in apertura il, con un lungo articolo che descrive una situazione sottaciuta così bene che – almeno da noi – pare un’esagerazione. L’allarme l’ha lanciato l’Assoinglese, due anni dopo che un’inchiesta proprio delaveva reso pubblico per la prima volta il problema. Intanto “ha preso piedeuna nuova mania: i giocatori mescolano le pillole conalle feste”, scrive il. Una miscela da “sballo euforico” che non porta sanzioni dell’anti-doping. Il primo a confessare su Cresswell, un ex difensore dello Sheffield United. Da allora storie simili siaccumulate. I ...