Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione: ecco le commissioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Pubblicati i decreti con le commissioni degli Esami di abilitazione – sessione 2022 – all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico Laureato, Geometra e Geometra Laureato, Perito Industriale e Perito Industriale Laureato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022) Pubblicati i decreti con ledeglidi– sessione 2022 – all'eserciziodi Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico Laureato, Geometra e Geometra Laureato, Perito Industriale e Perito Industriale Laureato. L'articolo .

