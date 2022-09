Charlene di Monaco messa alle strette da Alberto: incredibile cosa sia stata costretta a fare (Di giovedì 29 settembre 2022) Riflettori del web concentrati ancora su Charlene di Monaco e Alberto, ma quello che il Principe l’avrebbe costretto a fare ha davvero dell’incredibile. Ecco di cosa si tratta. Da qualche tempo a questa parte la stampa internazionale ha sempre fatto riferimento ad alcuni momenti di crisi che la famiglia reale dei Grimaldi starebbe attraversando, e non solo a seguito dei gravi problemi di salute che nel 2021 hanno colpito la Principessa Charlene di Monaco. A rendere il tutto più difficile troviamo anche il rumor secondo cui la Principessa da tempo non avrebbe un rapporto idilliaco con la cognata Carolina, ma il tutto non finisce qui. Charlene di Monaco spalle contro il muro per colpa ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 settembre 2022) Riflettori del web concentrati ancora sudi, ma quello che il Principe l’avrebbe costretto aha davvero dell’. Ecco disi tratta. Da qualche tempo a questa parte la stampa internazionale ha sempre fatto riferimento ad alcuni momenti di crisi che la famiglia reale dei Grimaldi starebbe attraversando, e non solo a seguito dei gravi problemi di salute che nel 2021 hanno colpito la Principessadi. A rendere il tutto più difficile troviamo anche il rumor secondo cui la Principessa da tempo non avrebbe un rapporto idilliaco con la cognata Carolina, ma il tutto non finisce qui.dispcontro il muro per colpa ...

