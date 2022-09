Via libera alla Nadef dal governo Draghi, strada in salita per il prossimo governo: brusca frenata sul Pil (Di mercoledì 28 settembre 2022) È arrivato il via libera da parte del governo alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Il Consiglio dei ministri, convocato per le 16 del 28 settembre, ha approvato la cosiddetta Nadef che vede la crescita del Pil per il 2023 al +0,6%. Un brusco rallentamento, quindi, rispetto alle ultime stime di aprile che prevedevano una crescita pari al +2,4%. L’aggiornamento risente anche del rialzo della crescita salariale e dell’inflazione che, comunque, si prevede «cominci a scendere entro la fine di quest’anno». Per quanto riguarda il 2022, invece, la crescita sarà del 3,3% che rappresenta, quindi, una revisione al rialzo rispetto alle previsioni che indicavano un +3,1%. Questo è dovuto, si legge, «alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) È arrivato il viada parte delNota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Il Consiglio dei ministri, convocato per le 16 del 28 settembre, ha approvato la cosiddettache vede la crescita del Pil per il 2023 al +0,6%. Un brusco rallentamento, quindi, rispetto alle ultime stime di aprile che prevedevano una crescita pari al +2,4%. L’aggiornamento risente anche del rialzo della crescita salariale e dell’inflazione che, comunque, si prevede «cominci a scendere entro la fine di quest’anno». Per quanto riguarda il 2022, invece, la crescita sarà del 3,3% che rappresenta, quindi, una revisione al rialzo rispetto alle previsioni che indicavano un +3,1%. Questo è dovuto, si legge, «crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur ...

