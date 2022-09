"Venga qui a farlo": Panicucci fa a pezzi l'avvocato del padre di Saman (Di mercoledì 28 settembre 2022) Scontro acceso tra Federica Panicucci e l'avvocato che difende i genitori di Saman, Simone Servillo. Come è noto qualche giorno fa è stata resa nota una intercettazione in cui il padre della ragazza pakistana scomparsa nel nulla ammette di averla uccisa. Il legale dei genitori di Saman intervenuto a Mattino Cinque ha detto una frase che ha fatto scattare l'ira in studio: "I genitori non hanno ancora ricevuto una notifica, non sanno nemmeno che c'è un processo a carico loro in Italia". Pronta la replica: "Perché dice che non gli è arrivata alcuna notifica? Certo, non si sa dove vivono?", ha affermato Patrizia Groppelli, opinionista ospite in studio. E il legale, aggrappandosi alle interruzioni, è subito andato all'attacco: "O mi fate parlare oppure ci salutiamo, se dovete solo fare servizi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Scontro acceso tra Federicae l'che difende i genitori di, Simone Servillo. Come è noto qualche giorno fa è stata resa nota una intercettazione in cui ildella ragazza pakistana scomparsa nel nulla ammette di averla uccisa. Il legale dei genitori diintervenuto a Mattino Cinque ha detto una frase che ha fatto scattare l'ira in studio: "I genitori non hanno ancora ricevuto una notifica, non sanno nemmeno che c'è un processo a carico loro in Italia". Pronta la replica: "Perché dice che non gli è arrivata alcuna notifica? Certo, non si sa dove vivono?", ha affermato Patrizia Groppelli, opinionista ospite in studio. E il legale, aggrappandosi alle interruzioni, è subito andato all'attacco: "O mi fate parlare oppure ci salutiamo, se dovete solo fare servizi e ...

