Ultime Notizie – Governo, "Draghi non ha stretto alcun patto a garanzia Meloni in Ue" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell'articolo 'Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l'Ue – 'Meloni starà ai patti", pubblicato oggi su Repubblica. Il presidente del Consiglio non ha stretto alcun patto né ha preso alcun impegno a garantire alcunché. Il presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per discutere dei principali dossier in agenda e resta impegnato a permettere una transizione ordinata, nell'ambito dei corretti rapporti istituzionali. "Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l'anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. Basta mistificazioni", ...

