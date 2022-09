UgoManiaVelletri | 2 giornate per omaggiare il grande attore veliterno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ in arrivo UgoMania, un weekend speciale a Velletri perUgo Tognazzi nel centenario della nascita, tra film, visite guidate e ricette. Qui, dove l’indimenticabiledi “Amici miei” e “I mostri” visse per oltre trent’anni con sua moglie l’ attrice Franca Bettoja, si svolgerà, sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022, “UgoMania – Velletri per Ugo”. Un evento curato dalla Proloco Velitrae e fortemente voluto dall’Amministrazione della Città di Velletri, che ha già intitolato alla sua memoria un teatro e un istituto professionale alberghiero. Il programma di sabato Sabato 1 ottobre 2022 ore 18:00, presso la Casa delle Culture e della Musica, in Piazza Trento e Trieste, una serata dedicata alla memoria dell’artista nel centenario della nascita, alla presenza del figlio Gianmarco Tognazzi. A seguire, l’apertura della mostra fotografica “100 ...