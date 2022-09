Totti-Blasi, niente accordo: la separazione arriva in tribunale (Di mercoledì 28 settembre 2022) La consensuale è impossibile, Via con quella giudiziale. Ora bisogna solo aspettare chi per primo depositerà il ricorso Leggi su corriere (Di mercoledì 28 settembre 2022) La consensuale è impossibile, Via con quella giudiziale. Ora bisogna solo aspettare chi per primo depositerà il ricorso

GiusCandela : Sono mesi che seguo la storia Totti-Blasi, il modo in cui il Corriere l'ha seguita con i pezzi di Giovanna Cavalli… - dirtyerri : @Gazzetta_it Totti Blasi, rinnovo lontano... Si inserisce il PSG. - bosingwaaaa : @peteW4P Praticamente tra tre mesi sostituiscono Totti-Blasi con Milan-Leao e hanno già il titolo - NegraSamy : RT @GiusCandela: Sono mesi che seguo la storia Totti-Blasi, il modo in cui il Corriere l'ha seguita con i pezzi di Giovanna Cavalli mi ha s… - romaforever_it : Totti-Blasi, accordo più lontano. Si va verso la battaglia in tribunale -