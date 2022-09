Sassuolo-Salernitana è storia | gara affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sfida train programma domenica al Mapei Stadium sarà a suo modo una sfida storica. Laè stata infatti, primo arbitro donna nelladesignata a dirigere un match di serie A. Finoraha diretto 23 gare in serie C, 3 in serie B e una in coppa Italia. Il grande salto in massima serie, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe dovuto avvenire più avanti in stagione, ma la convocazione della direttrice dial Mondiale Under 17 in programma in India dall’11 al 30 ottobre ad opera di Pierluigi Collina ha nei fatti anticipato i tempi. ...