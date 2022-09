Salvini alla Camera per incontrare Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il segretario della lega Matteo Salvini è appena giunto negli uffici di fratelli d'Italia alla Camera per incontrare la presidente del partito Giorgia Meloni. Entrando Salvini non ha rilasciato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il segretario della lega Matteoè appena giunto negli uffici di fratelli d'Italiaperla presidente del partito Giorgia. Entrandonon ha rilasciato ...

matteorenzi : Nel 2021 il PIL è cresciuto del 6.7% grazie alla guida di Draghi.Per ringraziarlo Salvini,Conte e Berlusconi lo han… - LaVeritaWeb : Cruciali le prossime nomine dei membri laici. Per non lasciare campo libero alla magistratura progressista, a Melon… - BarbascuraX : E comunque abbiamo perso Di Maio ragá. Bisogna cancellare metà delle battute dal repertorio. ‘Na tragedia. Paragone… - RobertoLocate14 : RT @Lucia41194788: @dariodangelo91 Gli Esteri andrà terzi al Viminale urso ed alla difesa o Crosetto o tajani . Salvini verrà fatto vice pr… - Sissijj14 : RT @millywo: @borghi_claudio @Ariachetira @myrtamerlino Mattarella stia calmo e rispetti il voto! No veti su Salvini! Se il ministro lo ha… -