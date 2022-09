Nuovo Stadio | Scaroni e l’idea di Milan e Inter | “Abbiamo tanti piani A”

AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - AntoVitiello : ANSA - Il Comune di Milano dispone l'avvio del dibattito pubblico sul nuovo #stadio di #Milan e Inter. Dovrebbe par… - milansette : La Stampa titola: 'Inter e Milan, tagli al nuovo stadio' #acmilan #rossoneri - Bloom79 : La notizia sul sabotaggio del Nord Stream 1 e 2 sparita da @Corriere @LaRepubblica_it,in sedicesima posizione più o… -

Commenta per primo Milan e Inter, avanti tutta sul. L'obiettivo è quello di costruire un impianto da 60 - 65mila posti alto circa 30 metri con due anelli per la stagione 2027/2028 sempre a San Siro al posto del Meazza , che verrà demolito ...Sì, il dibattito sì. Purché sia pubblico. Non solo perché l'oggetto è lodi San Siro (abbatterlo e rifarne uno più moderno ristrutturarlo segue dibattito, appunto), ma anche perché si chiama dibattito pubblico quello che accade da oggi al 18 novembre in città. Lo ...L'edizione odierna de La Stampa titola così stamattina: "Inter e Milan, tagli al nuovo stadio". A causa dell'aumento dei costi, i due club sono stati costretti a rivedere ...Oggi parte il dibattito pubblico sul nuovo stadio di Milan e Inter: ci sono alcune novità sul progetto realizzato dallo studio Populous.