No, un pilota non ha inviato delle foto con AirDrop da un aereo in volo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 28 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un filmato lungo poco più di un minuto che mostra il pilota di un aereo di linea in volo a «35 mila piedi» (circa 10.600 metri) mentre invia alcune foto a un altro pilota che vola a «36 mila piedi» (circa 11.900 metri). Per farlo, l’uomo sostiene di utilizzare AirDrop, una tecnologia creata da Apple per condividere contenuti multimediali con altri dispositivi Apple nelle vicinanze. Alla fine del filmato, il pilota dell’aereo più alto in quota comunica di aver ricevuto le fotografie. Si tratta di una notizia falsa. La dinamica rappresentata è semplicemente impossibile da realizzare nelle condizioni mostrate nel ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 28 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un filmato lungo poco più di un minuto che mostra ildi undi linea ina «35 mila piedi» (circa 10.600 metri) mentre invia alcunea un altroche vola a «36 mila piedi» (circa 11.900 metri). Per farlo, l’uomo sostiene di utilizzare, una tecnologia creata da Apple per condividere contenuti multimediali con altri dispositivi Apple nelle vicinanze. Alla fine del filmato, ildell’più alto in quota comunica di aver ricevuto legrafie. Si tratta di una notizia falsa. La dinamica rappresentata è semplicemente impossibile da realizzare nelle condizioni mostrate nel ...

you_trend : ?? L'ex pilota di Formula 1 Emerson Fittipaldi (centrodestra) non sarà Senatore. Nella circoscrizione dell'America M… - nickomescudi2 : ora vi dirò anche chi è stato il pilota con il miglior stile di guida in MotoGP e no, non è ne Valentino ne Marquez - ferrarintheart : @sami_hater Il mondiale piloti penso sia impossibile da toccare, anche perché la responsabilità è del team, non è c… - nomecog88262575 : RT @Maria_Falsetta: Sul volo Boeing 747 da Novikuznetsk a San Pietroburgo muore improvvisamente il pilota a bordo dell'aereo. Ai piloti va… - EItonMcCartney : Honda non è la moto migliore, ma non è il tombino che è stato fatto passare Honda ha un super-pilota e 3 merdoni i… -