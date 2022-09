Maria Sole Ferrieri Caputi nella storia: sarà la prima donna ad arbitrare una partita di Serie A (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ottava giornata del campionato di Serie A è destinata ad entrare nella storia: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare una partita del campionato di Serie A. La 32enne è stata designata per la partita Sassuolo-Salernitana, in campo domenica 2 ottobre alle ore 15. L’inizio di stagione ha regalato tante sorprese, anche e soprattutto per le zone alte della classifica. La graduatoria è guidata da Napoli e Atalanta, anche la stagione del Milan è iniziata bene. In grande crisi Juventus e Inter. E’ bagarre anche per le posizioni di Champions, Europa, Conference League e salvezza. Attesa per la partita tra Sassuolo e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ottava giornata del campionato diA è destinata ad entrarelaadunadel campionato diA. La 32enne è stata designata per laSassuolo-Salernitana, in campo domenica 2 ottobre alle ore 15. L’inizio di stagione ha regalato tante sorprese, anche e soprattutto per le zone alte della classifica. La graduatoria è guidata da Napoli e Atalanta, anche la stagione del Milan è iniziata bene. In grande crisi Juventus e Inter. E’ bagarre anche per le posizioni di Champions, Europa, Conference League e salvezza. Attesa per latra Sassuolo e ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Sassuolo-Salernitana: designata Maria Sole Ferrieri Caputi È la prima donna ad arbitrare una part… - sportface2016 : +++Storica designazione per Maria Sole #FerrieriCaputi: è la prima donna arbitro a esordire in #SerieA, dirigerà #SassuoloSalernitana+++ - gippu1 : Domenica Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà Sassuolo-Salernitana: sarà il primo arbitro donna della storia della S… - leonzan75 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A Sassuolo-Salernitana: designata Maria Sole Ferrieri Caputi È la prima donna ad arbitrare una partita di Ser… - SimonePerego3 : RT @capuanogio: Maria Sole Ferrieri #Caputi è stata designata per #SassuoloSalernitana, domenica 2 ottobre alle ore 15. E' la prima volta… -