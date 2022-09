Lo scrittore spagnolo Manuel Vilas arriva a Napoli per due incontri (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Lo scrittore Manuel Vilas arriva a Napoli il 29 e 30 settembre 2022 per due incontri promossi dall’Instituto Cervantes e da Campania Libri Festival. Giovedì 29 settembre alle 17.30, presso la sede napoletana dell’Instituto Cervantes (Via Chiatamone, 6G) si terrà il primo dei due incontri realizzato nell’ambito dell’undicesima edizione del corso di traduzione letteraria per l’editoria, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. L’incontro, dal titolo “Babele: paesi, lingue, libri” sarà introdotto dalla direttrice dell’Instituto Cervantes di Napoli, Ana Navarro Ortega e moderato dagli ispanisti Augusto Guarino e Marco Ottaiano (Università L’Orientale). Si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Loil 29 e 30 settembre 2022 per duepromossi dall’Instituto Cervantes e da Campania Libri Festival. Giovedì 29 settembre alle 17.30, presso la sede napoletana dell’Instituto Cervantes (Via Chiatamone, 6G) si terrà il primo dei duerealizzato nell’ambito dell’undicesima edizione del corso di traduzione letteraria per l’editoria, in collaborazione con l’Università degli Studi diL’Orientale. L’incontro, dal titolo “Babele: paesi, lingue, libri” sarà introdotto dalla direttrice dell’Instituto Cervantes di, Ana Navarro Ortega e moderato dagli ispanisti Augusto Guarino e Marco Ottaiano (Università L’Orientale). Si ...

