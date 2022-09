Liste Viminale corrette in 12 regioni, è caos seggi. Alcuni certi dell'elezione perdono il posto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le porte del Parlamento tornano ad aprirsi per Umberto Bossi. Dopo la grande delusione della Lega per la sua esclusione, nelle ore del sorpasso di Fratelli d’Italia anche al Nord, gli ultimi conteggi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le porte del Parlamento tornano ad aprirsi per Umberto Bossi. Dopo la grande delusionea Lega per la sua esclusione, nelle ore del sorpasso di Fratelli d’Italia anche al Nord, gli ultimi conteggi...

