La mia storia nel Pd: ecco perché è arrivato il momento di ribellarsi a questa classe dirigente

Una volta una persona mi disse che il Partito Democratico è come quel fidanzato tossico che ogni volta dici di voler lasciare, aspettando che cambi, ma poi non cambia mai. Decisi di voler far politica quando morì mio nonno. Era di Napoli, come mia madre, cosa che aveva sempre creato molti problemi a entrambe. Alle elementari e alle medie sono stata bullizzata per questo e tante altre cose che agli occhi dei miei compagni di classe mi rendevano "diversa", ma questa, è un'altra storia. Quando mio nonno morì, mi ricordai del dolore che provavo da bambina nel sentire a scuola frasi del tipo "Vorrei che il Vesuvio esplodesse, così muoiono tutti i napoletani" e improvvisamente, capii che avrei dovuto trovare un modo per impedire che altre persone si sentissero come mi ero sentita io. Mi chiesi: "Cos'è che dovrebbe cambiare il mondo e ...

