Iran, il cugino di Mahsa Amini: "È stata uccisa con un bastone" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mahsa Amini, che lui chiama Zina, "era in visita a Teheran con la sua famiglia quando ha incontrato la famosa polizia morale ed è morta dopo essere stata colpita alla testa da un bastone": ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022), che lui chiama Zina, "era in visita a Teheran con la sua famiglia quando ha incontrato la famosa polizia morale ed è morta dopo esserecolpita alla testa da un": ad ...

askanews_ita : Il cugino racconta come è stata uccisa #MahsaAmini, la ragazza che portava il #velo in modo inappropriato… - viagrazie : Iran, il cugino di Mahsa Amini: 'Torturata e insultata' - infoitinterno : Amini, cugino: “Torturata e insultata in Iran” - zeosaverio : RT @RaiNews: La 22enne era stata arrestata dalla Polizia per la Morale perché indossava l'hijab in modo non adeguato - mrosamalisan : RT @RaiNews: La 22enne era stata arrestata dalla Polizia per la Morale perché indossava l'hijab in modo non adeguato -