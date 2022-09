Il Pd non soffi sul fuoco della contestazione studentesca: basta col clima di allarmismo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dai tempi della Pantera, è sempre stato novembre il periodo in cui inesorabilmente scattava la scintilla delle occupazioni, quasi sempre strumentali e messe in atto da minoranze organizzate di sinistra con le motivazioni più varie e col colpevole lassismo di presidi e professori. Dopo le chiusure imposte dalla pandemia, il fenomeno si ripropose nel 2021 soprattutto nei licei romani, e quella fu sostanzialmente la ribellione a due anni di «cattività domestica» e di privazione delle relazioni in classe, una tempesta perfetta per creare «una coscienza politica e un'istanza di cambiamento» e rivendicare una scuola più democratica, ma anche certezze sul futuro, agganciandosi alla protesta contro i cambiamenti climatici o ai rischi dell'alternanza scuola-lavoro. Nulla a che vedere con le okkupazioni sessantottine, che furono l'incubatrice di una violenza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dai tempiPantera, è sempre stato novembre il periodo in cui inesorabilmente scattava la scintilla delle occupazioni, quasi sempre strumentali e messe in atto da minoranze organizzate di sinistra con le motivazioni più varie e col colpevole lassismo di presidi e professori. Dopo le chiusure imposte dalla pandemia, il fenomeno si ripropose nel 2021 soprattutto nei licei romani, e quella fu sostanzialmente la ribellione a due anni di «cattività domestica» e di privazione delle relazioni in classe, una tempesta perfetta per creare «una coscienza politica e un'istanza di cambiamento» e rivendicare una scuola più democratica, ma anche certezze sul futuro, agganciandosi alla protesta contro i cambiamentitici o ai rischi dell'alternanza scuola-lavoro. Nulla a che vedere con le okkupazioni sessantottine, che furono l'incubatrice di una violenza ...

