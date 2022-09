I generosi del voto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Decine di imprenditori, manager e aziende, alcuni volti pubblici, moltissimi membri dei singoli partiti e sostenitori delle sezioni locali. Panorama rivela le elargizioni (ammontano a 4,2 milioni di euro) fatte durante questa campagna elettorale breve e dispendiosa. Oltre 4,2 milioni di euro. A tanto ammontano le elargizioni e i contributi che i partiti politici hanno ricevuto nel corso di questa campagna elettorale. Ed è peraltro un calcolo per difetto considerando che non tutte le forze politiche hanno comunicato i dati fino all’ultimo giorno utile prima del 25 settembre. Senza dimenticare, come vedremo, che alcune formazioni politiche possono contare anche sulle sezioni locali che a loro volta hanno drenato altri contributi facendo crescere ulteriormente la somma complessiva. È il caso, per esempio, di Fratelli d’Italia. Secondo i calcoli di Panorama, è stata la formazione che ha ...