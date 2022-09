Giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro, oggi le donne scendono in piazza contro la Destra (Di mercoledì 28 settembre 2022) 'Non una di meno' ha organizzato mobilitazioni in tutte le città d'Italia. "Giorgia vuole cancellare i nostri diritti, basta obiettori nei consultori e negli ospedali pubblici, vogliamo essere libere di autodeterminarci in sicurezza". Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 settembre 2022) 'Non una di meno' ha organizzato mobilitazioni in tutte le città d'Italia. "Giorgia vuole cancellare i nostri diritti, basta obiettori nei consultori e negli ospedali pubblici, vogliamo essere libere di autodeterminarci in sicurezza".

- ghiglione_lara : RT @DonneCgil: Oggi è la Giornata mondiale per l'accesso a un #aborto libero e sicuro. Perché prima della #legge194 di aborto illegale le… - IlariaFerrari13 : RT @DonneCgil: Oggi è la Giornata mondiale per l'accesso a un #aborto libero e sicuro. Perché prima della #legge194 di aborto illegale le… -