Gf Vip 7, Elettra Lamborghini mette un altro eloquente like sui social (che confermerebbe uno dei rumor sulla sua rottura con la sorella Ginevra) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Continua a tenere banco dentro e fuori dalla Casa del Gf vip 7 la rottura tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra, la quale dal 2019 ha deciso di tagliare completamente i ponti con quest'ultima scegliendo di non vederla e non sentirla più. Quali sono i reali motivi della rottura tra le due, ancora non è dato saperlo: mentre, infatti, il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi, ha confermato la versione secondo cui Elettra si sarebbe risentita perché sua sorella avrebbe cercato di intraprendere la carriera di cantante alle sue spalle, nella Casa Giaele De Donà ha avanzato un'altra ipotesi. L'ex concorrente di Ti spedisco in convento, infatti, ha raccontato di avere alcune amiche in comune con Elettra e queste ultime le ...

